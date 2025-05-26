Плановое отключение питьевой воды в Бишкеке 27 мая

МП «Бишкекводоканал» информирует о временном прекращении подачи питьевой воды в части столицы 27 мая. Отключение продлится с 10.00 до 22.00.

По данным предприятия, приостановка водоснабжения затронет жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение будет ограничено следующими улицами:

Ахунбаева;

Тыналиева;

Курчатова;

Минжилкиева.

Причиной временных мер названы работы по подключению объектов на противопожарные нужды.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и обращается к организациям и населению с просьбой заблаговременно сделать необходимые запасы питьевой воды.