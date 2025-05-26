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Общество

Плановое отключение питьевой воды в Бишкеке 27 мая

МП «Бишкекводоканал» информирует о временном прекращении подачи питьевой воды в части столицы 27 мая. Отключение продлится с 10.00 до 22.00.

По данным предприятия, приостановка водоснабжения затронет жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение будет ограничено следующими улицами:

  • Ахунбаева;

  • Тыналиева;

  • Курчатова;

  • Минжилкиева.

Причиной временных мер названы работы по подключению объектов на противопожарные нужды.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и обращается к организациям и населению с просьбой заблаговременно сделать необходимые запасы питьевой воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330369/
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