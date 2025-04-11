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Общество

Стала известна дата отключения горячей воды в Бишкеке

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключат горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

По данным пресс-службы, в период отключения производятся ежегодные профилактические работы в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки теплофикационного оборудования, котельных, тепловых сетей, систем теплопотребления к отопительному сезону.

Согласно распоряжению мэрии, «Бишкектеплоэлектроцентрали», «Бишкектеплосети» и «Бишкектеплоэнерго» поручено остановить теплофикационное оборудование на ТЭЦ столицы, котельных и тепловых сетях с отключением горячего водоснабжения.

Столичный муниципалитет просит горожан с пониманием отнестись к проводимым работам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325755/
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