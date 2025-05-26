В городе Ош начали снос одного из старейших христианских кладбищ

В Оше стартовали работы по рекультивации земель старых кладбищ, в том числе одного из старейших. Об этом сообщают жители южной столицы.

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Речь идет о кладбище, расположенном на территории площадью 19 соток, которое официально закрыто для новых захоронений еще 73 года назад. Сейчас его территорию готовят к дальнейшему использованию в общественных целях.

В социальных сетях активно распространяются видео и фото с места событий. Горожане выражают возмущение и тревогу: по их словам, демонтаж захоронений проходит без должного учета чувств верующих и родственников усопших. Некоторые пользователи описывают происходящее как «душераздирающее» и «вопиющее».

По информации местных жителей, отдельным семьям предложили перезахоронить останки своих родственников за свой счет. Однако стоимость этих работ, по их словам, «космическая». Власти, в свою очередь, заверяют, что будет создана братская могила с соответствующими мемориальными элементами.