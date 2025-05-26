В Бишкеке у 30 тысяч абонентов улучшится теплоснабжение

В Бишкеке 30 тысяч абонентов почувствуют улучшение теплоснабжения. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник южного эксплуатационного района МП «Бишкектеплосеть» Сергей Кондратьев.

По его словам, к началу предстоящего отопительного сезона планируется открытие новой насосной станции № 3 на пересечении улицы Осмонкула и проспекта Чуй.

«Это одно из больших достижений для нашей компании. Станция предусмотрена в схеме теплоснабжения с 1990-х годов. Наконец, мы смогли реализовать этот важный проект. Он включает строительство проходного канала протяженностью около 120 метров. Будут проложены четыре нитки труб тепловых сетей. На сегодня выполнены работы по возведению здания самой станции и укреплению берегов по требованию МЧС. Ведутся работы по устройству канала, монтажу труб. Установлено восемь больших вертикальных насосов внутри станции, проведены гидравлические испытания. Позже начнутся подключение насосов и настройка оборудования», — сказал Сергей Кондратьев.

Он добавил, что по городу также ведутся работы по капстроительству.

«В том числе по улице Фрунзе от реки Аламедин до улицы Тыныстанова. Сеть в том районе очень изношена, были неоднократные порывы. Также меняем изношенную сеть по улице Курманджан Датки от проспекта Чуй до улицы Фрунзе и от Фрунзе до Салиевой. В настоящее время жители испытывают проблемы, но мы стараемся для них», — отметил начальник южного эксплуатационного района МП «Бишкектеплосеть».

Напомним, в столице на 40 дней отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. В эфире прозвучал вопрос, достаточно ли этого времени.

Сергей Кондратьев заметил, что многим трубам за 40 лет.

«Наши теплосети, как «Москвич 412» — старенький, мы его ремонтируем, и он потихоньку едет. Но, чтобы превратить его в «Мерседес», надо полностью переделать. Мы стараемся успеть все сделать за 40 дней, но, честно сказать, хотели бы еще продлить этот срок. Мы делаем основные вещи, магистральные, а ответвления доделываем уже потом, и это не влияет на процесс подачи горячего водоснабжения. Если бы наш «Москвич» превратился в «Мерседес» 2025 года, мы бы могли сократить сроки отключения горячей воды, чтобы горожане не испытывали этих трудностей», — сказал он.