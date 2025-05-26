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Общество

В школах Кыргызстана сегодня прозвенит последний звонок

В школах Кыргызстана сегодня прозвенит последний звонок.

По данным Министерства просвещения, в 2024/2025 учебном году по республике 11-й класс оканчивают 80 тысяч 348 учащихся, а 9-й — 135 тысяч 681 школьник.

Чиновники запретили сбор денежных средств, использование фейерверков и запуск экологически вредных гелиевых шаров, а также организацию дополнительных мероприятий для выпускников и их родителей.

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме. МВД настоятельно рекомендует родителям не позволять выпускникам садиться за руль, особенно если у них нет водительских прав. В свою очередь, владельцам автосервисов посоветовали не сдавать в аренду машины выпускникам, поскольку это может привести к таким плачевным последствиям, как ДТП.

Со 2 июня для выпускников 9-х и 11-х классов начнется итоговая государственная аттестация. Им предстоит сдать экзамены по четырем предметам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330318/
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