В школах Кыргызстана сегодня прозвенит последний звонок.

По данным Министерства просвещения, в 2024/2025 учебном году по республике 11-й класс оканчивают 80 тысяч 348 учащихся, а 9-й — 135 тысяч 681 школьник.

Чиновники запретили сбор денежных средств, использование фейерверков и запуск экологически вредных гелиевых шаров, а также организацию дополнительных мероприятий для выпускников и их родителей.

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме. МВД настоятельно рекомендует родителям не позволять выпускникам садиться за руль, особенно если у них нет водительских прав. В свою очередь, владельцам автосервисов посоветовали не сдавать в аренду машины выпускникам, поскольку это может привести к таким плачевным последствиям, как ДТП.

Со 2 июня для выпускников 9-х и 11-х классов начнется итоговая государственная аттестация. Им предстоит сдать экзамены по четырем предметам.