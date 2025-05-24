Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников

Министерство внутренних дел КР сделало обращение к родителям выпускников и владельцам автосервисов.

МВД настоятельно рекомендует родителям не позволять выпускникам садиться за руль, особенно если у них нет водительских удостоверений. В свою очередь, владельцам автосервисов посоветовали не сдавать в аренду авто выпускникам, поскольку это может привести к таким плачевным последствиям, как ДТП.

«Призываем не формировать кортежи, не выглядывать из окон и люков автомобилей, не употреблять спиртные напитки, не нарушать общественный порядок и не купаться в местах, где это запрещено. Не давайте машину детям и не оставляйте их без контроля. Напоминаем, водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, теряет право управлять транспортным средством на один год. Если же человек, не имеющий водительских прав, управляет автомобилем, его транспортное средство будет временно отправлено на штрафстоянку, а на водителя наложен штраф», — говорится в сообщении.

После окончания официальных мероприятий запрещается проведение любых развлекательных мероприятий. Также будет запрещено вывозить подростков на природу, в горы, леса или парки для празднования выпускного.

В МВД отметили, что в эти дни сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме по всей территории республики.