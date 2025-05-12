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Общество

Сроки итоговых экзаменов для выпускников школ озвучили в МОиН

В Министерстве образования и науки определились со сроками итоговой государственной аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов 2024/25 учебного года.

По данным ведомства, у выпускников 9-х классов в школах с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения выпускные экзамены пройдут со 2 по 17 июня по четырем предметам:

  • алгебра (письменный комплексный тест) — 2 июня;
  • родной язык (изложение с элементами сочинения) — 6 июня;
  • кыргызский язык в классах с русским, узбекским и таджикским языками обучения и русский язык в классах с кыргызским языком обучения (письменный комплексный тест) — 11 июня;
  • история Кыргызстана (устно) — 16 июня.

У выпускников 11-х классов экзамены пройдут со 2 по 17 июня также по четырем предметам:

  • родной язык и литература (эссе) — 2 июня;
  • алгебра (письменный комплексный тест) — 6 июня;
  • история Кыргызстана (устно) — 11 июня;
  • кыргызский язык в классах с обучением на русском, узбекском и таджикском языках и русский язык в классах с обучением на кыргызском языке (письменный комплексный тест) — 16 июня.

Зачет по физической культуре пройдет с 15 по 24 мая во внеурочное время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328703/
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