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Общество

Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи

Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, 22-23 мая в Стамбуле состоялся Международный форум по вопросам укрепления института семьи, организованный Министерством по делам семьи и социальных служб Турции в рамках провозглашенного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 2025-го Годом семьи.

В церемонии закрытия мероприятия приняли участие Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган. В своих итоговых выступлениях они подчеркнули ключевую роль семьи как основы общества и государственности, а также выразили поддержку международному сотрудничеству в этой сфере. Участники форума обсудили необходимость выработки совместных стратегий и рекомендаций, направленных на внедрение лучших мировых практик, обеспечивших укрепление института семьи.

Наша страна выразила солидарность с международным сообществом, поддержав инициативы, направленные на сохранение и развитие семейных ценностей.

От КР в форуме участвовал министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров. В своем выступлении он представил позицию республики в вопросах социальной политики в отношении семьи и подчеркнул значимость обмена опытом между государствами.

Чиновник также озвучил позиции в отношении семьи, гендера и защиты прав детей, заметив, что Кыргызстан является участником многих международных обязательств и ратифицировал ряд соответствующих соглашений. В работе мероприятия участвовали представители профильных ведомств и министры из 26 стран. По итогам подписаны ключевые декларации, направленные на расширение международного партнерства в сфере защиты семьи и продвижения традиционных ценностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330281/
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