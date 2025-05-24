Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»

Продюсер группы «ВИА Гра» Константин Меладзе заявил о закрытии проекта. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Константин Меладзе представил финальный сингл коллектива Galileo.

«Это последняя песня группы «ВИА Гра». Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом: артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам. Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия!» — написал он.

«ВИА Гра» — украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х. Группа записала пять студийных альбомов: три из них получили золотой статус в России, один англоязычный альбом получил платиновый статус в Таиланде и золотой — в некоторых других азиатских странах; выпустила более 30 радиосинглов и видеоклипов. «ВИА Гра» — лауреат множества музыкальных премий, таких как «Золотой диск», «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года» и других. Характерная особенность коллектива — частая смена участниц.