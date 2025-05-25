Афиша Бишкека на неделю: фестивали, спектакли и киноновинки

27-30 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-29 мая. Выставка Каору Мори «История невесты» (Япония)

История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Подробнее

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

28 мая. Фестиваль видеорекламы в кино

Жан-Мари Бурсико более 40 лет собирает лучшие рекламные видеоролики со всего света — яркие, креативные, дорогие и по-настоящему гениальные. В этот вечер вы увидите более 400 роликов от мировых брендов, завоевавших награды.

РЦ Cosmopark, 17.00.

28-30 мая. VIII Международный фестиваль эпосов народов мира

В программе конкурсы и мероприятия, направленные на широкое отражение философии кочевой жизни: «Мыкты кыргыз боз үйү», «Улуу мурас», «Саркеч көчмөн», а также впервые состоится конкурс сейтекчи — исполнителей эпоса «Сейтек».

28-31 мая. II Международный фестиваль «Виват, рояль!»

В гала-концерте примут участие 44 пианиста от 7 до 75 лет, а также симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова. В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

29 мая. Концерт Naruto & Avatar

Вас ждет живой звук в исполнении Большого симфонического оркестра и хора под видеоряд из лучших моментов легендарнейшего аниме «Наруто», а также захватывающего анимационного мультфильма «Аватар».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

27 мая. XV Международный фестиваль искусств «Японская весна»

Выступят музыканты Хадзиме Сакита (пила), Кенжи Ямашита (пианино), Мэй Судзуки (скрипка), Рютаро Судзуки (фортепиано) и Рико Кобаяши (окарина).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

28 мая. Кинопремьеры

«Кыргызбай» (комедия). Манас — пластический хирург, который боится признаться отцу, легендарному кардиохирургу, в своей «неправильной» профессии. Аскар — старший брат, увязший в долгах и пытающийся скрыть от семьи надвигающуюся катастрофу. На юбилее отца оба вынуждены играть роли идеальных сыновей. Но чем крепче маска, тем больнее, когда она начинает трещать.

«Крутой поворот» (триллер). Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходят еще одна и еще... Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом.

«Настоящие детективы» (триллер). Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.

«Быстрее ветра» (боевик). Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Судьба сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.

«Каратэ-пацан: Легенды» (драма). Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и о пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

«Финикийская схема» (боевик). 1950-й. Богатый бизнесмен Жа-Жа Корда одним своим желанием способен начинать войны и ронять мировую экономику. После очередного покушения он ненадолго попадает в место, похожее на рай, и решает, что пора озаботиться наследием.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая Красавица» (мультфильм). Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником благородным принцем Рагнаром им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса.

29 мая. Спектакль «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

30 мая. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

30 мая. Спектакль «Не бросайте пепел на пол»

Пьеса современного российского драматурга Елены Скороходовой, в которой органично переплелись драматизм и комедийность, философская глубина и неожиданные повороты сюжета. В центре истории — встреча успешного столичного бизнесмена и странной местной жительницы в заброшенном поселке российской провинции.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 19.00.

30 мая. Спектакль «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

30 мая — 1 июня. Bishkek Food Fest

В программе яркий ColorFest, шоу-программа, детская акваплощадка, веселые аниматоры, фотозоны, розыгрыши и призы, интерактивы для всей семьи и, конечно, много вкусной еды.

Этнокомплекс «Дасмия», 18.00-00.00.