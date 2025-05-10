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Общество

В Бишкеке откроется выставка «История невесты» звезды японской манги Каору Мори

В «Галерее М» в ЦУМе 15–29 мая пройдет выставка «История невесты» Каору Мори. Об этом сообщается на странице галереи Instagram.

«История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, о повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Детально прорисованные герои, костюмы, предметы быта — все это делает «Историю невесты» не просто комиксом, а настоящем путешествием во времени!» — отметили организаторы.

Выставка состоится в рамках XV Международного фестиваля искусств «Японская весна», который проводит казахстанский гуманитарный фонд «Дегдар» в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Вход бесплатный.

О программе фестиваля будет сообщено позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328542/
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