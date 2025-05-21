В Бишкеке пройдет II международный фестиваль «Виват, рояль!»

28-31 мая 2025 года в городе Бишкеке пройдет II международный фестиваль «Виват, рояль!». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, организатором II Международного фестиваля «Виват, рояль!» выступает Центральная детская музыкальная школа имени П.Ф.Шубина при поддержке Министерство культуры, информации и молодежной политики КР.

В фестивале примут участие заслуженный работник культуры РФ, преподаватель по классу фортепиано МССМШ имени Гнесиных, лауреат премии Министерства культуры РФ Анна Арзаманова, также заслуженный деятель культуры Казахстана, доцент кафедры «Специальное фортепиано» казахской национальной консерватории имени Курмангазы, солистка казахской государственной филармонии имени Жамбыла Курамбаева Гульнара Тологеновна.

В рамках фестиваля в большом зале Центральной детской музыкальной школы с 28 по 30 мая с 9.30 до 18.00 пройдут лекции, мастер-классы вышеназванных педагогов. Из семи областей Кыргызской Республики для повышение квалификации приедут 130 педагогов по классу фортепиано детских школ искусств и музыкальных школ. Около 30 учащихся музыкальных школ получат индвидуальный урок.

II международный фестиваль «Виват, рояль!» завершится торжественным гала-концертом, который состоится 30-мая 18.00 в большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.

Фото пресс-службы Минкультуры. Фестиваль

В гала-концерте примут участие 44 пианиста в возрасте от 7 до 75 лет, также симфонический оркестр имени А.Джумахматова. Среди них известные пианисты, такие как: Талгат Аракеев (Турция), Акылай Малакаева (Москва), П.А.Цокуренко, Гулзинат Суранчиева , Венера Сатылганова (Бишкек) и другие.

В программе концерта будут исполнены произведения мировых и кыргызских композиторов.

Напомним, в 2023 году Центральная музыкальная школа имени П.Ф. Шубина успешно организовала и провела первый международный фестиваль при поддержке первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой.