Пострадавшая от рук мужа Асель Ногойбаева поблагодарила первую леди за поддержку. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам женщины, впереди ее ожидают три операции.

«А сколько их еще предстоит, не знаю. Но я постепенно прихожу в себя. Эти процессы были сложными, к сожалению, отрезанные ухо и нос сохранить не удалось, сейчас я сама себе донор. С первых дней трагедии первая леди Айгуль Жапарова всячески поддерживает меня и мою семью. Она договорилась с российскими медиками и передала меня в их руки. Низкий поклон врачам! В этом трудном испытании меня поддерживает мой народ, который мне придает силы для дальнейшей борьбы», — написала Асель Ногойбаева.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний экс-супруг. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.