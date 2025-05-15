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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть три кыргызские картины, комедийную драму с Наоми Уоттс и шестой фильм во франшизе «Пункт назначения».

1
«Периште» (драма)

Фильм рассказывает о ценности семьи, стремлении к истинной человечности и отношениях между отцом и дочерью.

2
«Aiда» (комедия)

Жизнь самого обычного парня переворачивается с ног на голову после покупки «умной» колонки по имени Аiда — инновационного устройства, способного исполнять любые желания. Сначала все похоже на сказку: богатство, успех, слава. Но где заканчивается волшебство и начинается опасная игра с собственной судьбой?

3
«102» (триллер)

Арман, работающий сотрудником милиции в службе 102, находится на пороге свадьбы со своей возлюбленной Сезим. Однако неизвестные похищают ее. Сумеет ли Арман, который раньше спасал жизни многих людей, спасти теперь свою любимую?

4
«Багровая отмель» (ужасы)

1940-е. Команда водолазов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается настоящим кошмаром, когда они подвергаются нападению агрессивной акулы, а в охоту за кладом включаются криминальные силы.

5
«Пункт назначения: Узы крови» (ужасы)

Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти ее семью от смерти.

6
«Верный друг» (драма)

Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем.

7
«Как заработать на убийстве» (комедия)

Жизнь супругов Мишеля и Кати давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с 2 миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329171/
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