Мистика, триллер и мультсериалы. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (19-25 мая) одной из заметных премьер должна стать драма «Сирены» с Джулианной Мур. Любителям дорам тоже есть что посмотреть из новенького. Кроме того, выходит восьмой сезон довольно известного мультсериала «Рик и Морти». Есть мистический триллер, а для тех, кто интересуется спортом, — документальный сериал об автогонках.

1 «Сирены», драма, первый сезон (22 мая)

«Язвительное, сексуальное и мрачновато-смешное исследование женщин, власти и классовых отношений». Девон (Меганн Фэйхи) обеспокоена странными отношениями своей сестры Симоны (Милли Алкок) с ее новым боссом и решает, что настало время вмешаться.

2 «Девять совсем незнакомых людей», мистика, второй сезон (21 мая)

Мистический триллер, производством которого занималась компания HULU. Действие происходит на дорогом элитном курорте, куда приезжает группа очень богатых, но незнакомых друг с другом людей. У каждого из героев есть серьезные проблемы, которые они намерены решить во время этого ретрита. Весь процесс восстановления контролирует директор заведения — русская женщина по имени Маша, искренне желающая вылечить души своих клиентов.

3 «Рик и Морти», мультсериал, восьмой сезон (25 мая)

В основе сюжета сериала «Рик и Морти» — межпространственные путешествия чудаковатого ученого Рика Санчеза и его добродушного внука Морти. Помимо необычных научных проделок, они сталкиваются и с простыми жизненными испытаниями. Рик останавливается в семье своей серьезной дочери Бэт в качестве гостя. Ее простодушный муж Джерри не приветствует влияние экспериментов Рика на свою семью. Их старшая дочь, типичный тинейджер Саммер, иногда присоединяется к приключениям Рика и Морти.

4 «Девятый пазл», триллер, первый сезон (21 мая)

Дорама вращается вокруг Юн Ин А, которая была единственным свидетелем нераскрытого дела десятилетней давности, и детектива Ким Хан Сэма, который все еще считает ее подозреваемой. Десять лет спустя Юн Ин А становится профилировщиком и отправляется на поиски раскрытия правды о том, что произошло в ту роковую ночь.

5 «Большой рот», мультфильм для взрослых, восьмой сезон (23 мая)

Анимационный сериал, выходящий на стриминговой платформе Netflix. Премьера шоу прошла в 2017 году. В центре сюжета находится группа подростков, которая пытается справиться со всеми сюрпризами пубертата — начиная от обычных прыщей и заканчивая усложнившимися отношениями с одноклассниками. В списке создателей сериала значатся авторы культового шоу стриминга «Конь БоДжек». «Большой рот» также полон различных ироничных шуток, отсылающих к устоям жизни современного общества.

6 «Неизвестный Сеул», дорама, первый сезон (24 мая)

История сестер-близнецов Ми Джи и Ми Рэ. Одна из них, которая хорошо учится, живет в Сеуле, а другая — в сельской местности. Но из-за определенных обстоятельств им приходится поменяться жизнями. Имена сестер Ми Джи и Ми Рэ переводятся с корейского как «неизвестное» и «будущее».

7 «Ферма Кларксона», комедия, пятый сезон (23 мая)

Документальный проект онлайн-сервиса Amazon, в котором звезда «Топ Гир» пересаживается с автомобиля на трактор. По долгу службы Джереми Кларксону часто приходилось сталкиваться с неудобствами, но теперь его ждет по-настоящему суровое испытание. Поселившись на ферме «Чиппинг Нортон», шоумен приструнивает животных, мирится с непогодой и неурожаем, жалуется на ограничения на использование инсектицидов. И все это задолго до наступления пандемии! Удастся ли телеведущему стать успешным фермером?

8 «100 дней до Индикара», документальный, третий сезон (22 мая)

Это сериал о пути к гонке «500 миль Индианаполиса», главному мировому автоспортивному соревнованию. Шоу перенесет поклонников за кулисы и расскажет о смелых и дерзких личностях, которые начнут сезон 2023 года и отправятся в эпический поход за главным призом гонок.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (12-18 мая), можно посмотреть здесь.