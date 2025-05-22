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Общество

В Бишкеке обсудили проблемы утраты биоразнообразия

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР отметили Всемирный день биоразнообразия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство совместно с ПРООН в КР организовало диалоговую площадку для обсуждения проблем утраты биоразнообразия, анализа текущих экологических вызовов, обмен знаниями и укрепление сотрудничества для продвижения устойчивого экологического будущего Кыргызстана.

Представители госорганов, экологических НПО, образовательных учреждений и партнерских организаций смогли представить свои проекты, реализуемые в области сохранения биоразнообразия.

Замглавы минприроды Мирслав Аманкулов подчеркнул важность сохранение биоразнообразия для Кыргызстана.

«Для Кыргызстана сохранение биоразнообразия это не просто экологический, но и социально-экономический приоритет. Наши природные ресурсы являются основой устойчивого развития и благополучия населения, поэтому защита экосистем, сохранение редких видов и устойчивое использование природных богатств важнейшие задачи для нас. Министерство природных ресурсов активно работает над созданием эффективных механизмов для охраны и восстановления биоразнообразия. Одним из таких шагов является разработка Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия», — отметил чиновник.

Справка 24.kg

Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась в 1992 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330049/
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