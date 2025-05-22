В Бишкеке обсудили проблемы утраты биоразнообразия

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР отметили Всемирный день биоразнообразия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство совместно с ПРООН в КР организовало диалоговую площадку для обсуждения проблем утраты биоразнообразия, анализа текущих экологических вызовов, обмен знаниями и укрепление сотрудничества для продвижения устойчивого экологического будущего Кыргызстана.

Представители госорганов, экологических НПО, образовательных учреждений и партнерских организаций смогли представить свои проекты, реализуемые в области сохранения биоразнообразия.

Замглавы минприроды Мирслав Аманкулов подчеркнул важность сохранение биоразнообразия для Кыргызстана.

«Для Кыргызстана сохранение биоразнообразия это не просто экологический, но и социально-экономический приоритет. Наши природные ресурсы являются основой устойчивого развития и благополучия населения, поэтому защита экосистем, сохранение редких видов и устойчивое использование природных богатств важнейшие задачи для нас. Министерство природных ресурсов активно работает над созданием эффективных механизмов для охраны и восстановления биоразнообразия. Одним из таких шагов является разработка Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия», — отметил чиновник.