Торговцы против переноса рынка «Келечек» в городе Ош на новое место

Торговцы рынка «Келечек» в Оше собрались у здания муниципалитета после сообщения о переносе их точек, но не смогли встретиться с мэром Женишбеком Токторбаевым. Об этом сообщают местные журналисты.

Предприниматели выступают против переноса рынка и отмечают, что их торговые площадки не выступают за красную линию, не расположены на селеопасном участке, у них есть договор аренды и работают они законно. В связи с этим они попросили градоначальника отменить перенос.

Но торговцам сообщили, что мэр сможет принять их на следующей неделе, во вторник.

Напомним, в пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального рынка. По их данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.