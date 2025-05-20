Кыргызстанка Рысгул Акимжанова не смогла завершить восхождение на Эверест

Альпинистка из Кыргызстана Рысгул Акимжанова, которая ставила перед собой цель покорить высочайшую вершину мира — Эверест (8 тысяч 848 метров), была вынуждена отказаться от штурма на заключительном этапе. Об этом она рассказала в социальных сетях.

По словам Рысгул, на высоте 8 тысяч 400 метров, почти у самой вершины, ее развернули обратно из-за нехватки кислорода. В рамках экспедиции каждому участнику было выдано по шесть кислородных баллонов, но в экстремальных условиях и при проблемах со здоровьем этого оказалось недостаточно.

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«Уже в лагере № 4 у меня начались серьезные проблемы с желудком. Я не могла есть, организм не принимал пищу. Из-за этого увеличился расход кислорода — вместо обычной шкалы 2,0 я использовала 3,0. Один баллон ушел вне плана, и на спуск кислорода бы просто не хватило», — написала она.

Как рассказала альпинистка, специалисты в базовом лагере отслеживают состояние каждого участника и принимают решения о допуске к штурму. Именно они настояли на том, чтобы Рысгул вернулась — ради ее безопасности.

«Я могла бы дойти до вершины, но спуститься — вряд ли. В горах важно не только подняться, но и вернуться живым», — добавила она.

Рысгул также поделилась, что самым тяжелым для нее оказался не отказ от мечты, а ночной спуск обратно в лагерь № 4. «Это была настоящая борьба за жизнь. Я видела, как люди погибают. Утром рядом со мной не проснулись те, кто еще вчера сидел рядом у костра…»

Несмотря на трудности, она не сожалеет о пройденном пути. «Экспедиция закончилась, но впереди — новые вершины и приключения», — написала альпинистка.

Напомним, ранее Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Она успешно взошла на вершину 11 мая.