Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Сайдилкан Кадыр.
По его словам, Асель Байбагышева поднялась без остановок от базового лагеря до пика горы всего за 54 часа.
«Она подняла флаг нашей прекрасной страны и оставила след кыргызской женщины на крыше мира!
Бесконечная благодарность за этот исторический момент. Мы сделали это!» — написал Сайдилкан Кадыр.
Альпинисты выразили благодарность экспедиционной компании, которая помогала при подготовке, «за выдающуюся организацию исторического восхождения первой кыргызской женщины на высочайшую вершину Земли — Эверест».
Асель Байбагышева занимается альпинизмом восемь лет. Ранее она успешно покорила несколько высоких вершин Кыргызстана, включая Жениш, Хан-Тенири и Жел-Айдар.
Асель Байбагышева стала первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.
Напомним, ранее, 23 мая 2021 года, кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест.
Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997-м.