Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Сайдилкан Кадыр.

Фото Facebook Сайдилкана Кадыра

По его словам, Асель Байбагышева поднялась без остановок от базового лагеря до пика горы всего за 54 часа.

«Она подняла флаг нашей прекрасной страны и оставила след кыргызской женщины на крыше мира!

Бесконечная благодарность за этот исторический момент. Мы сделали это!» — написал Сайдилкан Кадыр.

Фото Facebook Сайдилкана Кадыра

Альпинисты выразили благодарность экспедиционной компании, которая помогала при подготовке, «за выдающуюся организацию исторического восхождения первой кыргызской женщины на высочайшую вершину Земли — Эверест».

Асель Байбагышева занимается альпинизмом восемь лет. Ранее она успешно покорила несколько высоких вершин Кыргызстана, включая Жениш, Хан-Тенири и Жел-Айдар.

Асель Байбагышева стала первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.

Напомним, ранее, 23 мая 2021 года, кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест.

Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997-м.