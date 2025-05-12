Глава кабмина поздравил первую кыргызстанку, покорившую Эверест

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил по видеосвязи альпинистку Асель Байбагышеву с успешным покорением Эвереста.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, Адылбек Касымалиев выразил искреннее восхищение мужеством, стойкостью и высоким профессионализмом Асель Байбагышевой.

«Глава кабинета министров отметил, что покорение Эвереста за 54 часа — это не только личный триумф альпинистки, но и значимое событие для всей страны», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев поздравил Асель Байбагышеву от имени президента, кабинета министров и себя лично, поинтересовался самочувствием альпинистки, пожелал ей крепкого здоровья и покорения новых вершин.

Напомним, Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой и пока является единственной, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Она успешно взошла на вершину 11 мая, 12 мая благополучно вернулась в лагерь.

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Асель Байбагышева также является первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.

Среди покоренных Асель Байбагышевой вершин также следует отметить пик Ленина (7 тысяч 134 метра), Хан-Тенгри (7 тысяч 10 метров), пик Победы (7 тысяч 439 метров) и Эльбрус (5 тысяч 642 метра).