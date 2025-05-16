Дополнительная регистрация на ОРТ пройдет в Кыргызстане

В Бишкеке и во всех областях Кыргызстана 17 и 21 мая пройдет дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, запись осуществляется в центрах тестирования (школах, где будет проводиться ОРТ) с 13.00 до 17.00. Подробнее о месте регистрации для каждого района или города необходимо узнать у представителей школ или в районных (городских) отделах образования.

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Сдавать ОРТ могут все учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения, а также выпускники школ прошлых лет, не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в высшем учебном заведении.

Учащиеся вузов страны регистрироваться и сдавать ОРТ не имеют права.

В 2024/2025 учебном году 11-й класс оканчивают 80,3 тысячи школьников. Из них почти 54 тысячи уже записались на тестирование.

С 2012-го ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики, независимо от формы собственности. Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку, есть и предметы по выбору.