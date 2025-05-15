Более 80 тысяч учеников в Кыргызстане оканчивают 11-й класс в 2025 году

В 2024/25 учебном году в Кыргызстане 11-й класс оканчивают 80 тысяч 348 учащихся. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По данным ведомства, 135 тысяч 681 школьник оканчивает 9-й класс.

Последний звонок во всех общеобразовательных организациях, напомним, прозвенит 26 мая. В Минобразования запретили сбор денежных средств, использование фейерверков и запуск экологически вредных гелиевых шаров, а также организацию дополнительных мероприятий для выпускников и их родителей.

Со 2 по 17 июня для выпускников 9-х и 11-х классов 2024/25 учебного года пройдет итоговая государственная аттестация по четырем предметам.

В 2024 году аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании стали выдавать в электронном формате.

Отметим, что в 2024 году в кыргызстанских школах в 5-8-х и 10-х классах вернули летнюю трудовую практику в целях воспитания нравственных качеств ответственного гражданина, бережного отношения к природе и окружающему миру, формирования трудовых навыков. Для 5-7-х классов установлена 7-дневная трудовая практика по два академических часа в день, для 8-х классов — 10-дневная по 2 часа и для 10-х классов 14-дневная по три часа.