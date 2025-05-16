В Бишкеке 16 мая без осадков. Температура воздуха днем ожидается +37 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Кайрык, Жолубай);

9.00-13.00 — отрезки улиц Бакинской, Фирсова, Элебесова, Щербакова, переулки Аральский, Новостроевский, Енисейский, Гулчинский, Сулюктинский, Карагачевый;

9.00-14.00 — село Пригородное (улицы 1 Мая, Маяковского);

9.00-16.00 — жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-я Линия — 4-я Линия, Ак-Буура, Рыскулбекова, Торекула Айтматова, Курманджан Датки, Жунус, Тенир-Тоо, Манас, Эламана Баатыра, переулок Чыгыш);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева, Молодая Гвардия, Иваницына, проспект Жибек Жолу, улицы Акиева, Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот, Алыкулова, Кырман, Кетмен Тобо, Арпа, Нур Ордо, Солтон Сары, Бар Булак, Тагай Бия, Садыр Аке, Семизбел, Кадыр-Ата, Каркыра, Алымкулова, Кайберен, Омур), улица Кыргызская, 173б;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Достоевского);

10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Урожайная, Молодежная, Южная, 70 лет Октября);

11.00-15.30 — отрезки улиц Куренкеева, Осмонкула, Суворова, Кирпичной, Абдыкадырова, Древесной, переулки Балыкчинский, Молдавский, Эстонский;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кара-Кужур, Ак-Туз, Щербет, Садыбакасова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Садырбаева, Мин-Куш, Южная магистраль, Репина, Баба-Ата), село Нижний Орок;

14.00-17.30 — улица Кийизбаева, 33.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Чынгыз Ажибаев

Родился 16 мая 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го КР открыла свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007-го открылось посольство Азербайджана в Кыргызстане.

В нашей стране проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Международный день мирного сосуществования

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различными общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между странами, а решение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960-м впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Теодором Майманом.

День биографов

Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791-м двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Люди, которые меняли мир

Родился литератор Джоомарт Боконбаев

Фото из интернета. Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Он является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Джоомарт Боконбаев глубоко любил жизнь, родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Владимира Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944-го поэт трагически погиб.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».