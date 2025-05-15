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Общество

В Кыргызстане хотят ликвидировать колонии-поселения

Законопроект по вопросу ликвидации колоний-поселений зарегистрирован в парламенте.

Согласно справке-обоснованию, общая численность осужденных в данном виде учреждений резко сократилась и на январь 2024 года составляла 1 тысячу 303 человека, из них 897 находились в розыске. Таким образом, в 10 колониях-поселениях фактически отбывают наказание около 400 осужденных.

При этом там работает около 100 сотрудников. Для обеспечения их жизнедеятельности из республиканского бюджета каждый год выделяется почти 100 миллионов сомов, из них 85,5 миллиона уходит на заработную плату работников, остальная сумма — на коммунальные услуги, аренду жилья сотрудникам, текущий ремонт и другое.

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«Колонии-поселения являются одним из видов исправительных учреждений, в которых содержатся осужденные, не нуждающиеся в охране и строгой изоляции. Цели наказания могут быть достигнуты также и в условиях надзора департамента пробации», — считают инициаторы поправок.

Уточняется, что для сокращения расходов на содержание учреждений уголовно-исполнительной системы, а также оптимизации использования ресурсов разработан проект нормативного правового акта об упразднении института колоний-поселений.

Кроме того, в целях защиты прав осужденных законопроектом предусматриваются пересмотр ранее принятых решений первой инстанции и возможность условно-досрочного освобождения для лиц, соответствующих критериям исправления и проявивших примерное поведение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329193/
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