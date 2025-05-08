Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, фэнтези о загадочном существе и два фильма ужасов.

1 «Мамаша» (комедия) «Мамаша» (комедия)

Три друга работают на бирже труда и пытаются свести концы с концами. В поисках легкого заработка ребята находят одинокую бабушку, больную раком. Они решают забрать ее дом под видом помощи. Однако чем больше времени друзья проводят с ней, тем сильнее привязываются к бабушке.

2 «Очи» (фэнтези)

Девочка Юри родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают, что это лишь сказка для детей, другие считают их враждебными созданиями. Однажды Юри находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.

3 «Астрал. Мертвое сердце» (ужасы)

Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее.

4 «Кукла. Реинкарнация» (ужасы)

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Мужчине кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке. Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.