«Любовь. Смерть. Роботы», триллеры и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (12 — 18 мая) стартует уже четвертый сезон полюбившегося многим сериала о возможном будущем — «Любовь. Смерть. Роботы». Кроме того, состоится премьера еще одного фантастического сериала — «Киллербот». Кстати, новинок в этот раз много — здесь и триллеры, и шпионские страсти, и комедии. Так что выбрать есть из чего.
Мультипликационный сериал, снятый в жанре научной фантастики, спродюсированный Дэвидом Финчером, Тимом Миллером и Кевином Истменом. Производством шоу занимается стриминговая платформа Netflix. В основе сюжета шоу комиксы и рассказы с фантастическими и фэнтезийными сюжетными линиями с эротическим контекстом. Каждый эпизод снят разными режиссерами, они не связаны между собой историей или персонажами, однако их объединяет общий дух и атмосфера.
По мотивам серии книг Марты Уэллс. Захватывающая история о самовзламывающемся андроиде, который испытывает ужас перед человеческими эмоциями, но при этом тянется к своим уязвимым клиентам. Убийце приходится скрывать свою свободу воли и выполнять опасное задание, хотя на самом деле он хочет лишь одного — остаться в одиночестве, чтобы смотреть футуристические сериалы и понять, какое место он занимает во Вселенной.
Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева, провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?
Это криминальный шпионский детектив о первой в истории чернокожей женщине — агенте ФБР. События разворачиваются в 1972 году, когда на юго-западе Соединенных Штатов объявляется новый крайне опасный преступный синдикат. Растущий трафик оружия и наркотиков, участившиеся ограбления и убийства, разрастающаяся сеть мелких преступников, связанных с этой мафией, — все это не дает покоя федералам. Главная героиня нанимает бесстрашного водителя, чтобы в одиночку отправиться в логово мафиози.
Главную героиню Марию Жукову приглашают учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, девушка выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, она не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью.
В частной школе, где социальный статус ученика определяется в азартных играх, новая ученица с туманным прошлым бросает вызов существующему порядку — и ставит на месть.
Бывший футбольный герой и король выпускного Бенни, который тщательно скрывает, кто он есть на самом деле, неожиданно находит общий язык с Кармен — школьной изгоем, отчаянно пытающейся стать частью популярной тусовки. Под присмотром старшей сестры Бенни и ее знаменитого бойфренда с кампуса они вместе погружаются в мир неудачных романов, ароматной водки и фальшивых документов, стараясь найти свое место в этой хаотичной подростковой реальности.
Российская мультижанровая сага, рассказывающая историю поместья на Рублевке и его обитателей. В центре сюжета простая скромная девушка Екатерина, которая по случайному стечению обстоятельств устраивается служанкой в богатый дом. Выясняется, что за стенами шикарного поместья спрятан целый мир со своими проблемами, законами и интригами. Катю и ее коллег ожидают детективные расследования, семейные перипетии и страстная любовь.
В центре событий оказывается молодая женщина-юрист по имени Лейла Тайлан, которая пережила тяжелый и болезненный развод. Она заручилась поддержкой близких друзей и с головой погрузилась в сложный мир современных рандеву с мужчинами. Лейла — целеустремленная особа, которая всегда добивается поставленных целей. Ее жизнь меняется после встречи с Омером. Однако, несмотря на сильные чувства, Лейла весьма напугана предполагаемым будущим со своим новым возлюбленным.
Жители южных районов Чикаго вынуждены жить в непростой криминальной среде, пытаясь прокормить себя и свои семьи. Афроамериканцам, которые обустроились в этих окрестностях, необходимо ежедневно рисковать своей безопасностью и искать любую возможность заработать. В таких местах подростки довольно быстро становятся взрослыми и начинают испытывать на себе трудности нищеты. Главному герою также предстоит слишком рано попрощаться с детством и вложить много сил, чтобы чего-то достичь в этой жизни.
Документальный сериал о событиях, которые случились после приобретения старейшего футбольного клуба Wrexham AFC голливудскими актерами Райаном Рейнольдсом и Робертом Макэлхенни в 2020 году. В это время известный валлийский клуб попробовал вернуться в Национальную футбольную лигу. Чтобы прославить свою покупку, знаменитости решили снять документальный проект о городе Рексеме и команде, которую прозвали «Красные драконы». В картине появятся участники клуба и его владельцы, а также обитатели одноименного городка.
Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (5—11 мая), можно посмотреть здесь.