«Любовь. Смерть. Роботы», триллеры и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (12 — 18 мая) стартует уже четвертый сезон полюбившегося многим сериала о возможном будущем — «Любовь. Смерть. Роботы». Кроме того, состоится премьера еще одного фантастического сериала — «Киллербот». Кстати, новинок в этот раз много — здесь и триллеры, и шпионские страсти, и комедии. Так что выбрать есть из чего.

1 «Любовь. Смерть. Роботы», фантастика, четвертый сезон (15 мая) «Любовь. Смерть. Роботы», фантастика, четвертый сезон (15 мая)

Мультипликационный сериал, снятый в жанре научной фантастики, спродюсированный Дэвидом Финчером, Тимом Миллером и Кевином Истменом. Производством шоу занимается стриминговая платформа Netflix. В основе сюжета шоу комиксы и рассказы с фантастическими и фэнтезийными сюжетными линиями с эротическим контекстом. Каждый эпизод снят разными режиссерами, они не связаны между собой историей или персонажами, однако их объединяет общий дух и атмосфера.

2 «Киллербот», фантастика, первый сезон (16 мая)

По мотивам серии книг Марты Уэллс. Захватывающая история о самовзламывающемся андроиде, который испытывает ужас перед человеческими эмоциями, но при этом тянется к своим уязвимым клиентам. Убийце приходится скрывать свою свободу воли и выполнять опасное задание, хотя на самом деле он хочет лишь одного — остаться в одиночестве, чтобы смотреть футуристические сериалы и понять, какое место он занимает во Вселенной.

3 «Чужие деньги», криминал, первый сезон (15 мая)

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева, провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

4 «Лузер», детектив, первый сезон (15 мая)

Это криминальный шпионский детектив о первой в истории чернокожей женщине — агенте ФБР. События разворачиваются в 1972 году, когда на юго-западе Соединенных Штатов объявляется новый крайне опасный преступный синдикат. Растущий трафик оружия и наркотиков, участившиеся ограбления и убийства, разрастающаяся сеть мелких преступников, связанных с этой мафией, — все это не дает покоя федералам. Главная героиня нанимает бесстрашного водителя, чтобы в одиночку отправиться в логово мафиози.

5 «Тюремный дневник», триллер, первый сезон (14 мая)

Главную героиню Марию Жукову приглашают учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, девушка выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, она не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью.

6 «Ставка», триллер, первый сезон (15 мая)

В частной школе, где социальный статус ученика определяется в азартных играх, новая ученица с туманным прошлым бросает вызов существующему порядку — и ставит на месть.

7 «Сверхкомпенсация», комедия, первый сезон (15 мая)

Бывший футбольный герой и король выпускного Бенни, который тщательно скрывает, кто он есть на самом деле, неожиданно находит общий язык с Кармен — школьной изгоем, отчаянно пытающейся стать частью популярной тусовки. Под присмотром старшей сестры Бенни и ее знаменитого бойфренда с кампуса они вместе погружаются в мир неудачных романов, ароматной водки и фальшивых документов, стараясь найти свое место в этой хаотичной подростковой реальности.

8 «Бедные смеются, богатые плачут», комедия (12 мая)

Российская мультижанровая сага, рассказывающая историю поместья на Рублевке и его обитателей. В центре сюжета простая скромная девушка Екатерина, которая по случайному стечению обстоятельств устраивается служанкой в богатый дом. Выясняется, что за стенами шикарного поместья спрятан целый мир со своими проблемами, законами и интригами. Катю и ее коллег ожидают детективные расследования, семейные перипетии и страстная любовь.

9 «Спасибо. Следующий!», мелодрама, второй сезон (15 мая)

В центре событий оказывается молодая женщина-юрист по имени Лейла Тайлан, которая пережила тяжелый и болезненный развод. Она заручилась поддержкой близких друзей и с головой погрузилась в сложный мир современных рандеву с мужчинами. Лейла — целеустремленная особа, которая всегда добивается поставленных целей. Ее жизнь меняется после встречи с Омером. Однако, несмотря на сильные чувства, Лейла весьма напугана предполагаемым будущим со своим новым возлюбленным.

10 «Чи», драма, седьмой сезон (16 мая) «Чи», драма, седьмой сезон (16 мая)

Жители южных районов Чикаго вынуждены жить в непростой криминальной среде, пытаясь прокормить себя и свои семьи. Афроамериканцам, которые обустроились в этих окрестностях, необходимо ежедневно рисковать своей безопасностью и искать любую возможность заработать. В таких местах подростки довольно быстро становятся взрослыми и начинают испытывать на себе трудности нищеты. Главному герою также предстоит слишком рано попрощаться с детством и вложить много сил, чтобы чего-то достичь в этой жизни.

11 «Добро пожаловать в «Рексем», документальный, четвертый сезон (15 мая) «Добро пожаловать в «Рексем», документальный, четвертый сезон (15 мая)

Документальный сериал о событиях, которые случились после приобретения старейшего футбольного клуба Wrexham AFC голливудскими актерами Райаном Рейнольдсом и Робертом Макэлхенни в 2020 году. В это время известный валлийский клуб попробовал вернуться в Национальную футбольную лигу. Чтобы прославить свою покупку, знаменитости решили снять документальный проект о городе Рексеме и команде, которую прозвали «Красные драконы». В картине появятся участники клуба и его владельцы, а также обитатели одноименного городка.

Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (5—11 мая), можно посмотреть здесь.