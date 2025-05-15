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Общество

Мэрия оштрафовала предпринимателя, огородившего газон на улице Тыныстанова

Мэрия Бишкека оштрафовала предпринимателя, огородившего газон на улице Тыныстанова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, горожане пожаловались на салон, владелец которого огородил газон и портит зеленую зону.

«Муниципальная инспекция выехала на место и провела разъяснительную работу с владельцем салона о соблюдении правил благоустройства города, а также о недопущении повреждения зеленых насаждений. Составлено два протокола в отношении ИП А.Р. на общую сумму 22 тысячи сомов. Владелец обязался убрать баннер сегодня», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329168/
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