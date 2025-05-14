Бишкекчане просят восстановить газон на улице Тыныстанова и наказать виновных

Мэра Бишкека просят наказать владельца салона за самоуправство. Об этом 24.kg написали жители дома по улице Тыныстанова.

Они просят Айбека Джунушалиева привлечь к ответственности владельца цветочного салона, который самовольно установил площадку на газоне.

«Ранее здесь было кафе, хозяин которого тоже уничтожил зеленую зону, поставив летник. Тогда мэрия заставила его снести незаконную постройку и оштрафовала. Газон никто не восстановил. Теперь здесь новый владелец и тоже продолжил «славную» традицию, водрузив стену для будущей летней площадки. Глава столицы должен наказать таких вандалов и заставить их восстановить газон», — написали горожане.

Фото 24.kg

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