20:47
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Агент 024

Бишкекчане просят восстановить газон на улице Тыныстанова и наказать виновных

Мэра Бишкека просят наказать владельца салона за самоуправство. Об этом 24.kg написали жители дома по улице Тыныстанова.

Они просят Айбека Джунушалиева привлечь к ответственности владельца цветочного салона, который самовольно установил площадку на газоне.

«Ранее здесь было кафе, хозяин которого тоже уничтожил зеленую зону, поставив летник. Тогда мэрия заставила его снести незаконную постройку и оштрафовала. Газон никто не восстановил. Теперь здесь новый владелец и тоже продолжил «славную» традицию, водрузив стену для будущей летней площадки. Глава столицы должен наказать таких вандалов и заставить их восстановить газон», — написали горожане.

24.kg
Фото 24.kg

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329039/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
В Кок-Жаре пытались возвести самовольно построенные дома — их снесли
Госагентство по делам госслужбы и МСУ определило застройки, подлежащие сносу
Генпрокуратура насчитала в Кыргызстане 78 самовольно возведенных объектов
Кадастр: Не все самовольно застроенные участки в Кыргызстане будут узаконены
Выдавать госакты на самовольные строения будут после принятия закона
В Бишкеке владельцы добровольно демонтируют самовольно возведенные объекты
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Ларьки захватывают парковую зону в&nbsp;центре Бишкека Ларьки захватывают парковую зону в центре Бишкека
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке нарушитель закрыл машиной выезд из&nbsp;двора Чудаки парковки. В Бишкеке нарушитель закрыл машиной выезд из двора
Бишкекчане жалуются на&nbsp;обрезанные троллейбусные провода, свисающие над тротуаром Бишкекчане жалуются на обрезанные троллейбусные провода, свисающие над тротуаром
Бизнес
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
14 мая, среда
20:23
Депутат предлагает упростить процедуру закупа протезно-ортопедических изделий Депутат предлагает упростить процедуру закупа протезно-...
20:00
Что делать во время землетрясения? Важные советы от МЧС
19:41
Бишкекчане просят восстановить газон на улице Тыныстанова и наказать виновных
19:30
Кыргызский народ никогда не нападал первым. Садыр Жапаров о видео про Кененсары
19:16
В Баварии снесут дом, потому что он выше нормы на 36 сантиметров — решение суда