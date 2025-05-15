Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана

Когда началась Великая Отечественная война, Сооронбаю Жусуеву было всего 16 лет. Он учился в 7-м классе, писал стихи в школьную стенгазету и не подозревал, что его ждут участие в кровопролитной войне, два боевых ранения и горечь от потери сослуживцев.

Фото из архива семьи Сооронбая Жусуева

В 1943 году парень попал в 27-й гвардейский артиллерийский полк. Его обучили работе связистом, кем и прослужил до конца войны.

«Начали брать в армию, а затем стали приходить известия о погибших мужчинах, уехавших на фронт. По-кыргызски эти сообщения, бумагу такую, называли «каракагаз» — это значит черная бумага. Так ее назвали в народе. Когда начали приходить каракагаз, то люди начали понимать, что такое война.

Мне было всего 16 лет в 1941-м. Тогда мы слышали о подвиге 28 героев — панфиловцев под Москвой, и у меня возникла мысль поехать и заменить этих героев. Но прошло еще два года, прежде чем меня взяли в армию в 1943-м», — вспоминал Сооронбай Жусуев в интервью для проекта «Я помню».

Фото из интернета. Поэт на фронте

Когда разразилась война,

Душа у меня изболелась:

Туда, на границу, к бойцам

На помощь прийти не терпелось.

Когда разнеслась от Москвы

Молва о панфиловцах наших,

Меня не пускали еще

На место защитников павших.

Шестнадцать мне было тогда,

Но сердце одно лишь твердило:

Достойным панфиловцем стать!

Ах, вырваться б только из тыла!

И вот — восемнадцать! На мне

Шинель боевая и каска,

Сбылось: я панфиловцем стал!

Так только сбывается в сказках.

Алдыга жургун, кыргыздар!

Первое фронтовое стихотворение «Алдыга жургун, кыргыздар!» («Будьте всегда впереди, кыргызы!») Сооронбай Жусуев написал между боевыми действиями в 1943 году. Молодой поэт на удачу отправил его Жоомарту Боконбаеву, главному редактору «Советтик Кыргызстан». Позже Сооронбай Жусуев вспоминал, что даже не надеялся на публикацию, потому что только начинал свой путь в поэзии и не знал, соответствуют ли стихи требованиям редакции.

«Времени, конечно, не было, чтобы сидеть и стихи писать. Но с собой я всегда носил тетрадь. И в перерывах между боями старался что-то набросать. Наконец решился отправить стихи в журнал «Советская Киргизия» (ныне литературный журнал «Ала-Тоо»). И вот удача: два моих стихотворения — «Биз Женишчил» и «Алдыга жургун, кыргыздар!» — были опубликованы. Я получил ответное письмо от редактора журнала Джоомарта Боконбаева, который дал хороший отзыв и попросил присылать свои работы», — вспоминал он в интервью 24.kg в 2013-м.

Одним из знаменательных событий стало освобождение Риги. Боям в Латвии поэт посвятил отдельные стихи. Горечь от потери сослуживцев, не доживших до победы, сильно отразилась на Сооронбае Жусуеве, и память о погибших солдатах стала главной темой его лучших поэм «Красная тетрадь», «Неизвестный солдат», «К живым». Последнюю он написал в виде монолога погибшего солдата.

Будучи выходцем из маленького села Кызыл-Жар в Ошской области, Сооронбай Жусуев стал Героем Кыргызской Республики, написал и перевел несметное количество стихов и произведений, оставив после себя огромное наследие в кыргызской литературе.

После войны проучился экстерном еще три класса, а в 1949-м с отличием окончил факультет кыргызской литературы и языка Ошского государственного института учителей. Через год вышел первый сборник стихотворений поэта «Эмгеккүүсү» («Мелодия труда»). Позднее он поступил в Литературный институт имени Максима Горького в Москве, завершив обучение в 1956-м.

За десять лет с 1950 года Сооронбай Жусуев работал во многих местах: был и заведующим отделом в редакции Ошской областной газеты, и главным редактором журнала «Ала-Тоо», и секретарем сатирического журнала «Чалкан». В 35 лет уже стал литературным консультантом в аппарате Союза писателей Киргизской ССР.

Благодаря его труду кыргызстанцы могут читать произведения Уильяма Шекспира, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Омара Хайяма, Абая Кунанбаева, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Кайсына Кулиева, Мацуо Басе, Исикавы Такубоку и других зарубежных поэтов на кыргызском языке.

Семья и знакомство с Айтматовым

У Сооронбая Жусуева с его женой Шааркуль родились четыре дочери и сын. В 1957 году поэт с женой переехал в дом писателей и стал соседом Чингиза Айтматова. Две молодые семьи делили одну четырехкомнатную квартиру. Примечательно, что литераторы уже были знакомы до переезда. Сооронбай Жусуев, будучи главным редактором «Ала-Тоо», первым опубликовал произведение Чингиза Айтматова «Бетме бет» («Лицом к лицу»). Через некоторое время он опубликует еще одно произведение писателя, которое произведет фурор среди читателей и будет переведено на все основные языки мира и станет сюжетом для оперы и фильмов — повесть «Джамиля».

От любого горя спасался работой

Поэт написал 30 сборников стихов на кыргызском языке и 14 — на русском. Творчество Сооронбая Жусуева стало делом его жизни. С помощью него он открывал свое сердце и справлялся с тяготами жизни. В честь своего внука и его невесты, трагически погибших, Жусуев написал поэму «Канат и Зарина» в 2003 году, которая переведена на русский, таджикский, турецкий и китайский языки. Многие сравнивали ее с пьесой «Ромео и Джульетта» и поэмой «Лейла и Меджнун».

Одним из самых популярных произведений стал роман в стихах «Курманджан Датка», который перевела его друг и коллега — поэтесса Светлана Суслова. За него в 1998-м писатель получил премию имени Токтогула.

Фото из архива семьи Сооронбая Жусуева. Поэт с подругой поэтессой Светланой Сусловой

Светлана Суслова познакомилась с Сооронбаем Жусуевым дома у Аалы Токомбаева [была замужем за сыном Аалы Токомбаева]. По словам поэтессы, в доме ее свекра часто собирались писатели. Через некоторое время она стала работать вместе с поэтом и переводить его произведения. Светлана Суслова перевела его два больших романа в стихах «Курманджан Датка» и «Судьба Раззакова».

«Курманджан Датка — это моя творческая удача, я считаю. Потому что это была очень сильная фактура. Потом была более сложная работа — роман в стихах «Судьба Раззакова». Сооронбай Жусуевич создал целый срез эпохи, начиная с самых первых годов создания кыргызской автономии и заканчивая буквально нашими днями», — отметила она.

По словам Светланы Сусловой, поэт очень любил своих дочерей и всегда уважительно относился к женщинам, что просматривается в его стихотворении «Женщина».

Женщина

Будем внимательны к женщине, люди!

К той, что с мужчинами рядом встает,

Строит дороги, ведет самолет,

Ищет руду и отару пасет, — женщина.

Будем поласковей с женщиной, люди!

С той, что тепло вносит в наши дома,

Ждет — не дождется в разлуке письма

И поспешает на помощь сама, — женщина.

Будем признательны женщине, люди!

Той, что не копит случайных обид,

Над колыбелью ночами не спит,

Мир от беды заслоняет как щит, — женщина.

К этому я в заключенье добавляю:

Чудо, которому равного нет,

Жизнь озаряющий солнечный свет,

Нежность, улыбка, сердечный привет, — женщина.

Фото из архива семьи Сооронбая Жусуева. Поэт с женой Шааркуль

Как вспоминает поэтесса, когда она проходила мимо дома Сооронбая Жусуева, в окне всегда можно было увидеть, как он что-то пишет.

Фото из архива семьи Сооронбая Жусуева

«Он ни разу, сколько мы с ним разговаривали, ни о ком не сказал плохо. Он был очень мягким человеком, не злобным, не конфликтным, очень любил своих детей и внуков и дочек своих обожал. Ему такой же любовью домашние отвечали. Как настоящий интеллигентный человек, он старался как можно меньше собой занимать время других. Он старался себя как-то обиходить, чай себе налить. С ним очень легко было общаться. И, знаете, вот до последнего дня я к нему в гости забегала, мы перезванивались, и после бесед всегда оставалось такое приятное послевкусие», — сказала она.

За героизм, вклад в развитие литературы и активную общественную деятельность Сооронбай Жусуев награжден орденами Отечественной войны I степени, «Манас» III степени, медалями «За отвагу» и «Даңк». Он является почетным гражданином Бишкека и Оша, почетным профессором ряда университетов.

За особые заслуги перед страной поэту присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») и вручен знак отличия «Ак Шумкар».

Сооронбай Жусуев в возрасте 91 года покинул мир. Его не стало 4 февраля 2016-го. Поэт похоронен на Ала-Арчинском кладбище. Его имя носят две школы в Ошской области, а 16 мая состоится торжественное присвоение имени Жусуева средней школе № 98 Бишкека.

С 12 по 16 мая в столице проходят памятные мероприятия в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня его рождения. В парке имени Тоголока Молдо поэту установили памятный знак.

Нет праздничной окраски у войны —

Ее глаза огнем опалены,

Ее поля свинцом напоены,

От крови реки все ее красны.

Кто без вести пропал, а кто убит —

О них доныне край родной скорбит,

В могилах братских сколько их лежит —

Но поднялась их слава на гранит.

Я тоже был там, где огонь пылал,

Лежал в снегу, в болоте утопал,

И попадал в меня чужой металл

Не раз, не два, а в сердце не попал.

Иначе б в поле мертвым мне лежать,

Заставив слезы лить доныне мать.

В живых оставшись, не могу сказать,

Что лучше их умел я воевать.

Задумаюсь над прожитым порой —

В войну, назад отхлынет боль с тоской,

И эта жизнь вдруг кажется второй,

Подаренной за что-то мне судьбой.

О сверстники, погибшие в бою,

Я с вами до сих пор в одном строю!

Хочу вам посвятить всю жизнь свою.

О подвиге и жизни я пою.

Особую благодарность выражаем семье поэта за предоставление фотографий и автобиографии «Сооронбай Жусуев. Жизнь замечательных людей Кыргызстана».