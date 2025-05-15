В Бишкеке отметили 100-летний юбилей народного поэта Сооронбая Жусуева

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Героя Кыргызской Республики, народного поэта Сооронбая Жусуева. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер отметил, что Сооронбай Жусуев был одним из тех авторов, который писал произведения, опираясь на свой жизненный опыт. «Его молодость совпала с кровопролитной войной, поэтому ранние работы поэта связаны с этой величайшей трагедией. Его стихи воспитывают патриотизм, призывают молодежь к служению своей родине», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он также подчеркнул, что большинство выдающихся людей кыргызского народа родом из горных районов нашей страны. «Как и Токтогул и Женижок, Сооронбай Жусуев родился у подножья гор. Поэтому его произведения проникнуты мыслями, величественными как горы», — добавил торага.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что Сооронбай Жусуев был отличным переводчиком и подарил кыргызским читателям возможность познакомиться с творчеством Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Омара Хайама, Маяковского, Есенина и других авторов мировой литературы.

«В частности, можно отметить превосходный перевод Сооронбая Жусуева философских произведений великого поэта братского туркменского народа Махтумкули. Лично я познакомился с творчеством и творениями Махтумкули благодаря Сооронбаю Жусуеву», — сказал он.

Торага обозначил, что ветерану-поэту были вручены различные почетные награды, в том числе присвоено звание Героя Кыргызской Республики.

Напомним, что поэт скончался в 2016 году.