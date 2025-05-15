Увеличилось количество пострадавших объектов в Нарыне в результате землетрясений

В результате землетрясения в Ак-Талинском районе, по данным на 15 мая, трещины получили 116 домов и соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме этого, пострадали три школы, дом культуры, детский сад, библиотека и магазин.









Накануне сообщалось, что пострадали 99 объектов. Отмечается, что комиссия гражданской защиты продолжает осмотр объектов в населенных пунктах, в которых произошли землетрясения, и количество пострадавших объектов может еще возрасти.

Напомним, 12 мая на территории Нарынской области зарегистрированы землетрясение силой 4 балла и повторное силой 5,5 балла.