Часть Бишкека 17 мая останется без холодной воды

Часть Бишкека останется 17 мая без питьевой воды с 9.00 до 20.00. Ее подачу прекратят в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен:

улицей Садовой — проспектом Шабдана Баатыра — улицей Валиханова — линией железной дороги;

улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;

Район отключения в жилых районах — жилмассив «Учкун», микрорайон «Учкун».