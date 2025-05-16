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Общество

Часть Бишкека 17 мая останется без холодной воды

Часть Бишкека останется 17 мая без питьевой воды с 9.00 до 20.00. Ее подачу прекратят в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен:

  • улицей Садовой — проспектом Шабдана Баатыра — улицей Валиханова — линией железной дороги;
  • улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;

Район отключения в жилых районах — жилмассив «Учкун», микрорайон «Учкун».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с ремонтом на водозаборе «ВПУ» и городских водопроводных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329115/
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