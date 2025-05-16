Часть Бишкека 17 мая останется без холодной воды

Часть Бишкека останется 17 мая без питьевой воды с 9.00 до 20.00. Ее подачу прекратят в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения ограничен:
- улицей Садовой — проспектом Шабдана Баатыра — улицей Валиханова — линией железной дороги;
- улицами 7 Апреля — Ауэзова — Исакеева — Валиханова;
Район отключения в жилых районах — жилмассив «Учкун», микрорайон «Учкун».
Отключение связано с ремонтом на водозаборе «ВПУ» и городских водопроводных сетях.