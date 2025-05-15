Доноры обеспечат более 100 тысяч школьников полноценным питанием

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) и правительство Китайской Народной

Республики через Китайское агентство международного сотрудничества в целях развития (CIDCA) обеспечат полноценным школьным питанием более 100 тысяч детей в Кыргызской Республике.

В школе № 86 имени Курманжан датки Ошской области состоялась церемония передачи продуктов питания с участием посла КНР в КР Лю Цзянпина, заместителя полномочного представителя президента КР в Ошской области Илияза Ташбаева и представителя и странового директора ВПП ООН в Кыргызской Республике Кожиро Накай.

В 2025 году в общей сложности более 1 тысячи 700 тонн обогащенной пшеничной муки, растительного

масла, риса и чечевицы будут доставлены в более чем 300 школ Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Эти школы были определены ВПП ООН и Министерством образования и науки на основе уровня бедности и потребностей в питании.

«ВПП ООН признательна правительству Китая за этот новый вклад. Эта поддержка поможет решить проблему дефицита питательных микроэлементов, которому подвержены ученики начальных классов. ВПП ООН по-прежнему привержена укреплению программы школьного питания и содействию росту здорового и успешного молодого поколения», — сказал Кожиро Накай, представитель и страновой директор ВПП ООН.

В рамках Национальной программы школьного питания, осуществляемой под руководством Министерства образования и науки и при поддержке ВПП ООН, более чем в 920 школах

уже введено полноценное горячее питание при поддержке различных доноров.

Каждый год ВПП ООН не только поставляет продукты питания, но и модернизирует

инфраструктуру школьных столовых, предоставляет столовое оборудование и обучает поваров приготовлению безопасных и питательных блюд.