Выпускникам школ Кыргызстана выдадут электронные аттестаты

В этом году выпускники школ получат аттестаты о среднем общем образовании и свидетельства об основном общем образовании в электронном формате. Об этом 24.kg сообщил директор госучреждения «Центр цифрового образования» Бектурган Бабаев.

По его словам, если раньше табель итоговых оценок заполняли вручную, то сейчас все будет электронно. Типография «Учкун» берет сведения из системы «Тундук», поэтому ошибок с написанием фамилий, как бывало ранее, быть не должно. За правильность оценок по-прежнему отвечает школа.

Документы будут доступны в приложении «Тундук». Кроме того, их можно проверить онлайн в реестре аттестатов и свидетельств. В него включены данные выпускников с 2018-го.

Бектурган Бабаев отметил, что выпускники школ смогут получить документы и в бумажном формате. 2023/24 учебный год оканчивают около 128 тысяч 9-классников и более 73 тысяч 11-классников.