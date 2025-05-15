Народный артист Кыргызстана Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества» в номинации «За выдающийся вклад в гуманитарную деятельность». Об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Фото из интернета. Народный артист КР Туголбай Казаков стал лауреатом премии СНГ «Звезды Содружества» в номинации «За выдающийся вклад в гуманитарную деятельность»

Совет по присуждению межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявил лауреатов за 2024-й. Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран – участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Размер премии составляет 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 15 номинантов из восбми государств. Решением жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры и образования из всех стран СНГ, премии присуждены семи соискателям.

Церемония вручения премии прошла в Душанбе (Таджикистан) в рамках Форума творческой и научной интеллигенции СНГ.

Премия учреждена в 2009-м и ежегодно присуждается представителям стран СНГ за крупный вклад и достижения в таких сферах, как культура, искусство, образование, наука, архивное дело, информация и массовые коммуникации, спорт, туризм, работа с молодежью и гуманитарная деятельность.