Что ждет бишкекчан на акции «Ночь музеев»? Программа мероприятий

С 16 по 18 мая бишкекчан ждут на акции «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи, принять участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях, литературных вечерах и перформансах. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Каждое музейное пространство подготовило собственную уникальную программу, способную заинтересовать как взрослых, так и юных посетителей.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова 16 мая 14.00-20.00 — выставка «Жаратылыш обондору» — персональная выставка художника Нурдина Асылбекова.

Мемориальный дом-музей Ольги Мануйловой 17 мая 15.00-20.00 — выставка «Калгым келет бул жерде». 17.00-20.00 — студенческие проекты учащихся Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова. 20.00-21.00 — мастер-классы студентов Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова. 21.00-21.30 — показ документального фильма об Ольге Мануйловой.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова 17 мая 17.00-22.00 — экскурсии и документальные фильмы о Семене Чуйкове, Евгении Малеиной и Ласло Месароше. 18.00-19.00 — перформанс Live drawing от Нурмата Манаева. 19.00-20.00 — мастер-классы по комиксам и силуэтной графике от Юлии Ли, Максима Цопова и Миланы Алдосовой.

Музей-мастерская Гапара Айтиева 17 мая 10.00-21.00 — экскурсия по жизни и творчеству великого художника Гапара Айтиева.

Мемориальный дом-музей Аалы Токомбаева 17 мая 10.00-20.00 — экскурсии по жизни и творчеству Аалы Токомбаева, мастер-класс по плетению от Ольги Осиповой, выставка декоративно-прикладного искусства.

Музей литературы имени Токтогула Сатылганова 18 мая 17.00-19.00 — литературный вечер «Адабият түнү: Сөз дүйнөсүнө саякат». 18.00 — поэтический вечер «Жандуу ырлар». 18.30 — мастер-классы.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы погрузиться в атмосферу искусства, истории и культуры.