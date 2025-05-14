18:31
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Общество

Что ждет бишкекчан на акции «Ночь музеев»? Программа мероприятий

С 16 по 18 мая бишкекчан ждут на акции «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи, принять участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях, литературных вечерах и перформансах. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Каждое музейное пространство подготовило собственную уникальную программу, способную заинтересовать как взрослых, так и юных посетителей.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова

16 мая

14.00-20.00 — выставка «Жаратылыш обондору» — персональная выставка художника Нурдина Асылбекова.

Мемориальный дом-музей Ольги Мануйловой

17 мая

15.00-20.00 — выставка «Калгым келет бул жерде».

17.00-20.00 — студенческие проекты учащихся Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова.

20.00-21.00 — мастер-классы студентов Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

21.00-21.30 — показ документального фильма об Ольге Мануйловой. 

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова

17 мая

17.00-22.00 — экскурсии и документальные фильмы о Семене Чуйкове, Евгении Малеиной и Ласло Месароше.

18.00-19.00 — перформанс Live drawing от Нурмата Манаева.

19.00-20.00 — мастер-классы по комиксам и силуэтной графике от Юлии Ли, Максима Цопова и Миланы Алдосовой.

Музей-мастерская Гапара Айтиева

17 мая

10.00-21.00 — экскурсия по жизни и творчеству великого художника Гапара Айтиева.

Мемориальный дом-музей Аалы Токомбаева

17 мая

10.00-20.00 — экскурсии по жизни и творчеству Аалы Токомбаева, мастер-класс по плетению от Ольги Осиповой, выставка декоративно-прикладного искусства.

Музей литературы имени Токтогула Сатылганова

18 мая

17.00-19.00 — литературный вечер «Адабият түнү: Сөз дүйнөсүнө саякат».

18.00 — поэтический вечер «Жандуу ырлар».

18.30 — мастер-классы.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы погрузиться в атмосферу искусства, истории и культуры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329070/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Ночь в музее в Бишкеке пройдет 18 мая
«Ожившие» картины и классическая музыка. В Бишкеке прошла акция «Ночь в музее»
Ночь в музее пройдет и в городе Ош
Ночь музеев. В Бишкеке открылась ярмарка
В Бишкеке пройдет «Ночь музеев»
Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев
Бишкекчан пригласили на «Ночь музеев»
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
Бизнес
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
14 мая, среда
18:30
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Нацбанк прокомментировал заявление о нехватке рублей в коммерческих банках КР
18:10
Контроль санкций: Кыргызстан разъяснил США роль госкомпаний
18:04
Что ждет бишкекчан на акции «Ночь музеев»? Программа мероприятий
18:01
В Минэкономики Кыргызстана рассказали, зачем нужна зеленая таксономия