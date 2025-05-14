Что ждет бишкекчан на акции «Ночь музеев»? Программа мероприятий

С 16 по 18 мая бишкекчан ждут на акции «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи, принять участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях, литературных вечерах и перформансах. Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Каждое музейное пространство подготовило собственную уникальную программу, способную заинтересовать как взрослых, так и юных посетителей.
Музей-мастерская Суйменкула Чокморова
16 мая
14.00-20.00 — выставка «Жаратылыш обондору» — персональная выставка художника Нурдина Асылбекова.
Мемориальный дом-музей Ольги Мануйловой
17 мая
15.00-20.00 — выставка «Калгым келет бул жерде».
17.00-20.00 — студенческие проекты учащихся Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова.
20.00-21.00 — мастер-классы студентов Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.
21.00-21.30 — показ документального фильма об Ольге Мануйловой.
Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова
17 мая
17.00-22.00 — экскурсии и документальные фильмы о Семене Чуйкове, Евгении Малеиной и Ласло Месароше.
18.00-19.00 — перформанс Live drawing от Нурмата Манаева.
19.00-20.00 — мастер-классы по комиксам и силуэтной графике от Юлии Ли, Максима Цопова и Миланы Алдосовой.
Музей-мастерская Гапара Айтиева
17 мая
10.00-21.00 — экскурсия по жизни и творчеству великого художника Гапара Айтиева.
Мемориальный дом-музей Аалы Токомбаева
17 мая
10.00-20.00 — экскурсии по жизни и творчеству Аалы Токомбаева, мастер-класс по плетению от Ольги Осиповой, выставка декоративно-прикладного искусства.
Музей литературы имени Токтогула Сатылганова
18 мая
17.00-19.00 — литературный вечер «Адабият түнү: Сөз дүйнөсүнө саякат».
18.00 — поэтический вечер «Жандуу ырлар».
18.30 — мастер-классы.
Приглашаем всех жителей и гостей столицы погрузиться в атмосферу искусства, истории и культуры.