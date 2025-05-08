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Общество

В Бишкеке акция «Ночь музеев» пройдет 17 мая

В Бишкеке 17 мая состоится акция «Ночь музеев». Об этом сообщается на страницах Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в соцсетях.

В программе — постоянная экспозиция, ярмарка и фуд-корт, мастер-классы, концерт, две временные выставки от музея, одна из которых пройдет в мультимедийном формате, и многое другое.

Как уточняется, в 2025 году международная акция в КНМИИ пройдет в рамках празднования 90-летия музея.

Отметим, традиционно акция «Ночь музеев» проходит на нескольких площадках столицы.

Вход бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328397/
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