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Общество

Почему в КР уменьшают пособия по несчастным случаям, объяснили в Минтруда

Директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров прокомментировал в эфире «Биринчи радио» информацию о сокращении размеров пособия по несчастным случаям на производстве.

По его словам, в новом Трудовом кодексе нет размеров выплат компенсаций при несчастных случаях, теперь их будет определять кабинет министров.

По старому Трудовому кодексу от 4 августа 2004-го в смертельном случае выплачивалось пособие в размере 20 среднегодовых заработков.

«Тогда средняя зарплата в республике составляла 200-300 сомов. Даже в соседнем Казахстане при несчастных случаях на производстве выплачивается 10 годовых зарплат. Когда мы обмениваемся данными, они удивляются, почему у нас 20. Поэтому предложены изменения, сейчас работает межведомственная комиссия. Сокращения в сумме не будет, поскольку среднестатистическая зарплата в настоящее время составляет 35-36 тысяч сомов, из нее будет выводиться сумма компенсаций. До принятия новой системы выплат компенсаций будет действовать старая», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

Отметим, что лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, предложено выплачивать единовременное пособие в размере 12 среднегодовых заработков.

С начала 2025 года расследованы 44 несчастных случая, из них 32 человека получили тяжелые травмы, 17 погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329020/
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