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Общество

С начала года компенсации за трудовые увечья составили 39 миллионов сомов

С начала года компенсации за трудовые увечья выросли втрое и составили 39 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, служба контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства подвела итоги работы за первый квартал этого года.

«В сравнении с аналогичным периодом 2024-го показатели свидетельствуют о существенном росте как проверок, так и выявленных нарушений. В январе — марте 2025 года проведена 301 проверка. Значительно выросло количество выявленных нарушений — с 316 до 735. Трудовые инспекторы выдали 145 обязательных предписаний для устранения нарушений. Количество расследованных несчастных случаев увеличилось с 38 до 44. Из них 32 человека получили тяжелые травмы, 17 погибли. Также выросла сумма наложенных штрафов: 2,19 миллиона сомов в этом году против 1,54 миллиона в 2024-м. Из них взыскано 1,29 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Объем компенсаций за вред, причиненный трудовыми увечьями, составил более 39 миллионов сомов, что больше, чем втрое превышает показатели прошлого года. Однако сумма, взысканная за несвоевременную выплату заработной платы, напротив, снизилась с 15,4 миллиона до 5 миллионов сомов, что может свидетельствовать об улучшении платежной дисциплины работодателей.

Рост показателей обусловлен как активизацией работы службы, так и отменой моратория на плановые проверки, введенного в предыдущие годы. Помимо того, возросло количество жалоб, что, в свою очередь, говорит о повышении информированности граждан о своих трудовых правах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328750/
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