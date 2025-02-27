В КР хотят уменьшить размер пособия по несчастным случаям на производстве

Министерство труда, социального обеспечения и миграции все-таки намерено уменьшить размер единовременного пособия в случаях инвалидности, увечья или смерти, связанных с исполнением трудовых обязанностей. Это следует из проекта постановления, вынесенного на общественное обсуждение.

Отметим, что по старому Трудовому кодексу КР от 4 августа 2004 года размер единовременного пособия должен был назначаться с учетом потери трудоспособности и инвалидности, но не менее:

при инвалидности III группы — тройного среднегодового заработка пострадавшего;

при инвалидности II группы — пяти среднегодовых заработков пострадавшего;

при инвалидности I группы — десяти среднегодовых заработков пострадавшего.

В смертельном случае выплачивалось пособие в размере 20 среднегодовых заработков.

Однако в 2025 году введен в действие новый Трудовой кодекс КР. Согласно ему размер единовременной компенсации определяется кабинетом министров. В связи с этим Минтруда и подготовило соответствующее положение.

Согласно ему, единовременное пособие назначается с учетом потери трудоспособности и инвалидности:

при инвалидности III группы — в размере трех среднегодовых заработных плат;

при инвалидности II группы — пяти среднегодовых заработных плат;

при инвалидности I группы — семи среднегодовых заработных плат.

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, выплачивается единовременное пособие, в размере 12 среднегодовых заработков.

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Согласно данным Республиканского центра медико-социальной экспертизы, в 2023 году три работника бюджетной сферы, пострадавших при несчастных случаях на производстве, из-за утраты трудоспособности получили I группу инвалидности, шесть человек — II группу, восемь человек — III группу, а 11 человек погибли на производстве. По прогнозным расчетам Минтруда, потребная сумма на выплату единовременных пособий из республиканского бюджета в год составит около 55,8 миллиона сомов.

Отметим, что в октябре 2024 года вопрос уменьшения пособий при несчастных случаях на производстве поднимали в парламенте. Тогда директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров заверил, что после замечаний и предложений профсоюзов и депутатов вернули действующие нормы.