15:23
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Общество

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 миллиона человек

По данным неправительственных организаций, в связи с вооруженными конфликтами, природными катастрофами и дальнейшим ухудшением ситуации с изменением климата число внутренне перемещенных лиц в мире возросло до нового максимального значения.

В 2024 году во всем мире около 83,4 миллиона человек вынуждены покинуть места проживания и переместиться в другие регионы своих стран, указывается в опубликованном сегодня в Женеве отчете Норвежского совета по делам беженцев (NRC) и основанного им Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

За последние шесть лет число внутренне перемещенных лиц во всем мире возросло более чем вдвое.

В 2018-м данный показатель составлял 40,6 миллиона человек, в 2020 году — 54,1 миллиона, в 2022-м — 69,8 миллиона.

При этом 90 процентов вынужденных переселенцев в прошлом году (почти 73,5 миллиона) стали таковыми из-за конфликтов и насилия, говорится в документе. Это на 80 процентов больше, чем в 2018-м.

Только в Судане, охваченном гражданской войной, насчитывается 11,6 миллиона внутренне перемещенных лиц — больше, чем в каком-либо другом государстве. В Сирии этот показатель составил 7,4 миллиона, в Колумбии — 7,3 миллиона, в Демократической Республике Конго — 6,2 миллиона, в Йемене — 4,8 миллиона человек.

Природные катастрофы стали причиной бегства внутри своих стран примерно 10 миллионов человек, больше всего — в Афганистане (1,3 миллиона), Чаде (1,2 миллиона), Филиппинах (1 миллион), Эфиопии (757 тысяч) и Сомали (733 тысячи). Около 99,5 процента внутренних перемещений в этой категории связаны со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата, отмечают эксперты.

Глава IDMC Алексндра Билак, представляя отчет, указала на «сочетание конфликтов, бедности и изменения климата, которые сильнее всего ударяют по самым уязвимым». По ее словам, часто причины и следствия перемещения людей переплетены, что делает кризисы еще более сложными и усугубляет проблемы внутренних беженцев.

В свою очередь глава NRC Ян Эгеланн уверен, что новые показатели должны стать «звонком к пробуждению глобальной солидарности». «Каждый раз, когда сокращается гуманитарное финансирование, очередной перемещенный человек теряет доступ к еде, лекарствам, безопасности и надежде», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328876/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровую карту «Родина» для желающих переехать в РФ запустят в Кыргызстане
В селе Жаны-Барак завершается строительство 101 дома
В соотечественники не годитесь. В Госдуме пересмотрели список переселенцев
В Ошскую область из Афганистана переселят 1,5 тысячи этнических кыргызов
Переселить кыргызстанцев из опасных зон можно только силой
Для этнических кыргызов, нарушивших миграционное законодательство, снизят штрафы
Памирских кыргызов обеспечат домашней утварью, телевизорами и одеждой
Этнические кыргызы, переехавшие в Кыргызстан, не получили доступ к соцуслугам
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
13 мая, вторник
15:19
В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюдается технический сбой В работе информационных систем ЦОН в Кыргызстане наблюд...
15:18
Бишкекчане жалуются, что в УПСМ не работает база данных. Комментарий милиции
15:15
Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 миллиона человек
15:07
Мальчика, которого задавила ехавшая задним ходом машина, готовят к операции
15:05
Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA