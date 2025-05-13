Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 миллиона человек

По данным неправительственных организаций, в связи с вооруженными конфликтами, природными катастрофами и дальнейшим ухудшением ситуации с изменением климата число внутренне перемещенных лиц в мире возросло до нового максимального значения.

В 2024 году во всем мире около 83,4 миллиона человек вынуждены покинуть места проживания и переместиться в другие регионы своих стран, указывается в опубликованном сегодня в Женеве отчете Норвежского совета по делам беженцев (NRC) и основанного им Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC).

За последние шесть лет число внутренне перемещенных лиц во всем мире возросло более чем вдвое.

В 2018-м данный показатель составлял 40,6 миллиона человек, в 2020 году — 54,1 миллиона, в 2022-м — 69,8 миллиона.

При этом 90 процентов вынужденных переселенцев в прошлом году (почти 73,5 миллиона) стали таковыми из-за конфликтов и насилия, говорится в документе. Это на 80 процентов больше, чем в 2018-м.

Только в Судане, охваченном гражданской войной, насчитывается 11,6 миллиона внутренне перемещенных лиц — больше, чем в каком-либо другом государстве. В Сирии этот показатель составил 7,4 миллиона, в Колумбии — 7,3 миллиона, в Демократической Республике Конго — 6,2 миллиона, в Йемене — 4,8 миллиона человек.

Природные катастрофы стали причиной бегства внутри своих стран примерно 10 миллионов человек, больше всего — в Афганистане (1,3 миллиона), Чаде (1,2 миллиона), Филиппинах (1 миллион), Эфиопии (757 тысяч) и Сомали (733 тысячи). Около 99,5 процента внутренних перемещений в этой категории связаны со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата, отмечают эксперты.

Глава IDMC Алексндра Билак, представляя отчет, указала на «сочетание конфликтов, бедности и изменения климата, которые сильнее всего ударяют по самым уязвимым». По ее словам, часто причины и следствия перемещения людей переплетены, что делает кризисы еще более сложными и усугубляет проблемы внутренних беженцев.

В свою очередь глава NRC Ян Эгеланн уверен, что новые показатели должны стать «звонком к пробуждению глобальной солидарности». «Каждый раз, когда сокращается гуманитарное финансирование, очередной перемещенный человек теряет доступ к еде, лекарствам, безопасности и надежде», — подчеркнул он.