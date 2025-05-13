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Общество

С начала 2025 года в КР зарегистрировано более 19 тысяч отказов от вакцинации

С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 19,4 тысячи отказов от вакцинации. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, отвечая на вопрос 24.kg.

По ее словам, 43 процента отказов связано с религиозными убеждениями, 45 процентов — с сомнениями в безопасности вакцины и еще часть — из-за миграции, отсутствия информации, медицинских отводов и других причин.

Для сравнения: в 2024-м зарегистрировано 24 тысячи отказов от получения профилактических прививок.

Глава представительства ЮНИСЕФ в КР Самман Тапа отметил, что Детский фонд оказал значительную поддержку в отношении снижения уровня сомнений в качестве вакцины по религиозным причинам. К этой работе вовлекли более тысячи имамов. «Вакцины безопасны, а иммунизация — это способ сохранить жизнь и здоровье детей в каждой семье. Отказ от вакцинации может привести к регистрации вакциноуправляемых инфекций», — сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева подчеркнула, что законодательством предусмотрена ответственность родителей за вакцинацию детей.

«В случае осложнения эпидситуации законом предусмотрено временное ограничение доступа непривитых детей к образовательным организациям. Но многие против таких мер. Парламентарии говорят, что мы нарушаем права детей на доступ к образованию. А как же права тех, кто вакцинируется? Кто их права будет защищать? Такие противостояния даже на высоком уровне остаются и сегодня», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328842/
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