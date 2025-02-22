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Общество

Вспышка кори в Кыргызстане. К профилактике привлекают имамов

Обучающие встречи по вопросам профилактики кори и рутинной иммунизации провели в Сузакском, Токтогульском, Аксыйском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, тренинги организованы для имамов и религиозных лидеров с целью повышения их осведомленности о важности вакцинации и укрепления их роли в информировании населения.

Участники получили научно обоснованную информацию о кори, ее осложнениях и необходимости своевременной иммунизации. Также обсуждены религиозные аспекты вакцинации и способы донесения достоверной информации до прихожан.

РЦУЗиМК
Фото РЦУЗиМК. Тренинги для имамов по профилактике кори
«Имамы играют важную роль в жизни местных сообществ, и их поддержка может существенно повлиять на уровень доверия к вакцинации. Эти тренинги помогают религиозным лидерам стать проводниками здорового образа жизни в своих общинах», — отметили организаторы.

Как сообщила 24.kg заведующая отделом профилактики инфекционных заболеваний РЦУЗиМК Айжаркын Эгембердиева, всего в Джалал-Абадской области будет охвачено около 1 тысячи человек. Ранее тренинги провели также примерно для 500 имамов в Баткенской области.

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«В планах организовать обучение в Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях. В Чуйской области и Бишкеке проводили семинары, но, скорее всего, этого недостаточно, поэтому планируем организовать еще несколько встреч», — заметила она.

Ситуация с заражением корью в республике остается напряженной. В прошлом году по Кыргызстану зафиксировано 14,4 тысячи случаев кори, с начала 2025-го — более 2 тысяч. Особенно высокая заболеваемость отмечается по Бишкеку и Чуйской области.

За 2024 год в стране зарегистрировано пять летальных случаев от этого заболевания, с начала 2025-го — два.

Основной причиной роста заболеваемости является большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей, в том числе по религиозным причинам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320744/
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