Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций

Республиканская клиническая инфекционная больница рассчитана на 500 коек, на сегодня на лечении находится 423 пациента, из них 377 — дети. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель главного врача по педиатрии РКИБ Нургуль Молдалиева.

По ее словам, ситуация в больнице стабильная, мест хватает.

С корью госпитализирован 171 пациент, в том числе один ребенок до года в тяжелом, но стабильном состоянии. Он находится в отделении реанимации.

Читайте по теме Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев

«К примеру, вчера с подозрением на корь обратилось 35 человек, из них 28 госпитализировали. Корь в настоящее время протекает агрессивно — в более 50 процентах случаев в средне тяжелой и очень тяжелой форме. К сожалению, есть и летальные исходы. В 90 процентах случаев болеют невакцинированные. У многих есть медицинские противопоказания, фоновые заболевания, различные пороки развития, иммунодефицитные состояния. Поэтому у таких детей корь протекает с различными осложнениями», — сказала Нургуль Молдалиева.

По ее данным, в конце 2024-го в РКИБ было открыто девять отделений по кори, сегодня развернуто только шесть. Корь начинается как ОРВИ — с высокой температуры, насморка, кашля. Схожесть симптомов усложняет диагностику.

Нургуль Молдалиева отметила, что в конце 2024-го и начале 2025-го в стационаре наблюдалась очень сложная ситуация — лечилось более 600 пациентов, пришлось задействовать все резервные койки, а больных с вирусными гепатитами перевести в железнодорожную больницу.

Читайте по теме Инфекционка в Бишкеке переполнена. Пациентов размещают в коридорах

«Наши телефоны и горячая линия Фонда обязательного медицинского страхования разрывались, люди говорили, что мест нет и ждут очередь по несколько часов. Тогда подъем заболеваемости корью совпал с сезоном острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В связи с окончанием сезона ОРВИ в настоящее время наблюдаем спад потока пациентов в нашем стационаре. Но к лету ожидаем сезон острых кишечных инфекций, пищевых токсикоинфекций», — добавила заместитель главврача РКИБ.

Инфекционная больница принимает больных из всех регионов, в том числе без направления.

«Часто родители хватают своих детей и сразу бегут в РКИБ или в Третью детскую больницу. Наши врачи привыкли работать в авральном режиме. Но родители должны понимать: есть огромный риск заразиться любыми другими инфекционными заболеваниями, ведь у нас инфекционная больница. Некоторые родители обращаются к нам, если у ребенка рвота без температуры и диареи. А причин может быть много, начиная от поражения центральной нервной системы, травм, гастрита и острого аппендицита», — подчеркнула Нургуль Молдалиева.

Отметим, что ранее неоднократно звучали просьбы к гражданам обращаться в центры семейной медицины по месту жительства.