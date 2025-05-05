Детская больница в Бишкеке в праздничные дни работает с чрезмерной нагрузкой

Бишкекская городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи работает в напряженном режиме круглосуточно. Об этом сообщили в медучреждении.

По данным администрации стационара, количество обращений стабильно высокое. При этом многие пациенты обращаются в больницу без достаточных оснований. Проблемы, с которыми они приходят, могли бы быть решены на уровне центров семейной медицины (ЦСМ) с участием семейных врачей, где также организованы дежурства, подчеркнули в больнице.

В амбулаторно-диагностическом отделении прием ведут: девять педиатров по талонам, круглосуточно дежурят два ЛОР-врача, работает невролог.

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В течение суток здесь проходит 300-350 пациентов. Кроме того, к травматологу осуществляется прием по отдельной электронной очереди. За сутки обслуживают также 300–350 детей. У хирургов за сутки проходит от 100 до 130 маленьких пациентов.

Особенно большие очереди наблюдаются в вечернее и ночное время. Родители объясняют это тем, что ждали улучшения состояния ребенка, возвращения отца с работы и тому подобным.

При этом большинство детей болеют не первый день.

Подобная ситуация наблюдается не первый год.

«Следует помнить: врачи — тоже люди. Но они работают с перегрузкой особенно в праздничные и выходные дни. Режим сна полностью нарушается годами, режим питания и отдыха не соответствует никаким нормам человеческой нагрузки. Становится понятно, насколько психологически и физически тяжело работать врачам в таких условиях.

Уважаемые рожители! У нас с вами одна общая цель — чтобы дети не болели, а если заболели, то легко и без осложнений. Пожалуйста, занимайтесь профилактикой, поддерживайте постоянную связь с семейными врачами. В больницу необходимо обращаться только в случае экстренных состояний или по направлению врача», — призывают в больнице скорой медпомощи.

Напомним, в связи с майскими праздниками и выходными в поликлиниках работают дежурные врачи.