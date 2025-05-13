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Общество

В Кыргызстане начнут строить 40 туристических баз — принята программа развития

В Кыргызстане принята государственная программа устойчивого развития туризма на 2025–2030 годы. Об этом сообщил директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Эрденет Касымов.

По его словам, туристическая отрасль страны выходит на новый уровень. Уже в этом году в 40 районах республики начнется строительство 40 современных туристических баз. Кроме того, планируется масштабное обновление инфраструктуры.

«Программа охватывает девять приоритетных направлений: развитие инфраструктуры, внедрение зеленых технологий, повышение уровня безопасности, формирование внутреннего рынка и другие ключевые задачи», рассказал Касымов.

Он подчеркнул, что управление отраслью будет пересмотрено, а сама сфера туризма — полностью цифровизирована. Также предусмотрено создание удобных условий для инвесторов и предпринимателей.

Документ разработан для того, чтобы сделать Кыргызстан конкурентоспособным, устойчивым и привлекательным направлением на туристической карте региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328792/
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