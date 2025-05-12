Инспектор ГНС незаконно оштрафовал предпринимателя. Налоговика наказали

В Генеральную прокуратуру поступило обращение из Налоговой службы о рассмотрении законности наложения административного штрафа на предпринимателя С. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По ее данным, проверка установила, что в прошлом году главный инспектор УГНС по Первомайскому району вынес постановление о наложении административного штрафа в 65 тысяч сомов на ИП «С.» за реализацию продукции без акцизных марок.

«Однако в соответствии с постановлением кабмина реализация остатков немаркированной продукции (минеральные и газированные воды, содержащие добавки сахара), произведенной до введения обязательной маркировки (1 июня 2024-го), разрешалась до 1 января 2025 года. С учетом выявленных нарушений Генпрокуратурой постановление о наложении штрафа отменено. Главный инспектор налогового органа за допущенные нарушения привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.