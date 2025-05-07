ТРЦ «Ала-Арча» продадут Соцфонду за 1,75 миллиарда сомов пенсионного фонда

Кабинет министров Кыргызстана распорядился создать открытое акционерное общество «Ала-Арча» со стопроцентным участием государства. Соответствующее распоряжение подписано 22 апреля 2025 года главой кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Речь идет о Торгово-развлекательном центре «Ала-Арча», расположенном на пересечении южной магистрали и проспекта Айтматова. В качестве вклада в уставной капитал ОАО «Ала-Арча» будет передан имущественный комплекс, включающий здание одноименного торгово-развлекательного центра в Бишкеке и два земельных участка общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Один из участков предоставлен в срочное пользование сроком на пять лет.

Согласно документу, уставной капитал нового предприятия составит 1 миллиард 750 миллионов сомов. Средства будут обеспечены путем выпуска 1 миллиона 750 тысяч простых именных акций номиналом 1 тысяча сомов каждая. Учредителем и единственным акционером выступит Государственное агентство по управлению государственным имуществом от имени кабинета министров КР.

После государственной регистрации и утверждения устава ОАО «Ала-Арча» все 100 процентов акций предприятия планируется продать Социальному фонду КР. Сделка стоимостью 1,75 миллиарда сомов будет профинансирована за счет Государственного накопительного пенсионного фонда.

Полученные деньги поступят в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики. Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Напомним, в апреле Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявляло аукцион по реализации ряда объектов, включая торговый центр «Ала-Арча».