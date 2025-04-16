На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке

Государственное агентство по управлению государственным имуществом объявило аукцион по реализации ряда объектов.
По его данным, на продажу выставлены шесть зданий и земельных участков, включая торговые центры «Ала-Арча» и Tommi Mall. Место проведения торгов — портал электронной торговой площадки.
Здание ТРЦ «Ала-Арча» с земельным участком мерою 10 тысяч 740 квадратных метров расположено на проспекте Чингиза Айтматова, 299В.
Объект представляет собой трехэтажный торгово-развлекательный центр, включающий эксплуатируемый подвал и санузлы. Здание оснащено эскалаторами, пассажирским и грузовыми лифтами, а также лестницами и проходами общего пользования.
В подвале расположены автопарковка, торговые, административные и хозяйственные помещения. Первый и второй этажи отведены под торговые площади и заведения общественного питания. На третьем этаже находятся детский развлекательный комплекс и технические помещения.
Стартовая стоимость — 1 миллиард 244 миллиона 312 тысяч 640 сомов.
Стартовая стоимость — 1 миллиард 13 миллионов 840 тысяч сомов.
Условия участия в электронном аукционе:
- Пройти регистрацию на портале электронной торговой площадки.
- Заполнить электронную заявку, прикрепить необходимые документы.
- Произвести оплату гарантийного взноса в размере 10 процентов от стартовой цены указанного объекта в соответствии с выданным кодом на электронной торговой площадке.
Примечание:
- Электронный аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем признается предложивший наиболее высокую цену за объект. Ему гарантийный взнос не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
- В случае отказа от подписания протокола об итогах аукциона или заключения договора купли-продажи, гарантийный взнос не возвращается и перечисляется в республиканский бюджет.
- Если победитель не заключает договор купли-продажи в течение 10 дней, объект направляется участнику, занявшему второе место, который должен подписать договор в течение трех рабочих дней.
- Уведомление о признании победителем участника, занявшего второе место, осуществляется посредством электронной торговой площадки.