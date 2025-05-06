В Узбекистане хотят повысить пенсионный возраст

В Узбекистане могут изменить возраст для выхода на пенсию. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Отмечается, что власти страны хотят повысить пенсионный возраст для снижения нагрузки на госбюджет и адаптации пенсионной системы к демографическим изменениям.

Сегодня женщины РУз выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. По словам главы офиса Международного валютного фонда Кобы Гвенетадзе, эти показатели ниже международных стандартов. И в случае реформы МВФ окажет техническую поддержку властям.

«Пенсионные выплаты являются частью государственных расходов, и с учетом демографических изменений необходимо рассматривать возможность реформы. Рост населения делает ее все более актуальной», — сказал он.

Коба Гвенетадзе подчеркнул, что целесообразно постепенно повышать пенсионный возраст, но необходимо утвердить концепцию.

Отмечается, что республике уже рекомендовали повысить пенсионный возраст до 65 лет. Но в пенсионном фонде заявили, что пока в этом нет надобности, и рекомендовали узбекистанцам не беспокоиться по этому поводу.